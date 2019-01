Incidente sul lavoro, operaio schiacciato da cassone: elicottero in volo

Brutto incidente sul lavoro a Cavallino-Treporti. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, giovedì mattina un operaio è rimasto schiacciato da un cassone in un'azienda di via Sette Casoni. Non è chiaro se il container sia improvvisamente ceduto o se un camion, facendo manovra, non si sia accorto della presenza dell'uomo, schiacciandolo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco locali, oltre ai sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ferito in attesa dell'intervento dell'elisoccorso dall'ospedale dell'Angelo di Mestre. L'uomo sarebbe in condizioni serie.