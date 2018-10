Controlli a sorpresa in classe, il cane antidroga "punta" anche una prof

Sono stati sorpresi con la marijuana in classe, poi la posizione di uno dei due studenti "puntati" dal cane antidroga nel corso dell'operazione "Scuole Sicure" si è aggravata: in casa, infatti, nascondeva 43 grammi di "maria" già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Per lui è scattata la denuncia. Il compagno, invece, è stato segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti.

La prof

I controlli nello stesso istituto hanno poi preso una piega inaspettata: il cane, infatti, ha cominciato a fiutare con insistenza un'insegnante in servizio in quel momento. La circostanza ha lasciato inizialmente perplessi i carabinieri, che non trovando la donna in possesso di stupefacente, hanno deciso di procedere con la perquisizione domiciliare: l'agitazione del cane, infatti, ha fatto presumere ai militari che gli abiti della donna fossero in qualche modo "contaminati". Nell'abitazione della prof, come volevasi dimostrare, sono stati trovati 0,7 grammi di hashish. A quel punto, messa alle strette, non ha potuto fare altro che confermare di farne uso. Anche per lei, a quel punto, è scattata la segnalazione alla prefettura.