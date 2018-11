Droga dalla Spagna, gli arresti salgono a 17: preso un facilitatore che rientrava dall'Ucraina

È stato bloccato mentre tornava in Italia dall'Ucraina, suo Paese natale. Si tratta della 17esima persona finita in manette - sulle 20 destinatarie di misura cautelare - nell'operazione "Indoor" dei militari dell'Arma di Venezia, che la scorsa settimana ha permesso di infliggere un'importante batosta al traffico e allo spaccio di stupefacente sull'asse Spagna-Veneto. Nel blitz avevano partecipato i comandi provinciali di Padova, Treviso e Vicenza, oltre a quello veneziano, nonché il IV Battaglione Veneto, gli elicotteristi di Belluno ed il Nucleo cinofilo.

Intercettato al rientro dall'Italia

Il malvivente ucraino, residente in provincia di Padova, è stato intercettato proprio quando stava facendo rientro sul suolo italiano, probabilmente non pensava che ad attenderlo ci fossero i militari dell'Arma. Il suo ruolo sulla direttrice italo-iberica era quello di facilitatore dell'importazione dalla Spagna, un vero e proprio intermediario tra fornitore di marijuana e hashish e il destinatario.

Il ringraziamento del prefetto

Nel frattempo, i militari coinvolti nella maxi operazione sono stati ricevuti personalmente dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, che non ha mancato di lodarne valore e preparazione. «Ci tengo a far sentire la presenza dell'Istituzione, - ha commentato il prefetto - ringraziando tutti i militari ed il Nucleo investigativo per l'operazione svolta. Questo è il loro lavoro, però ritengo però che sia importante rimarcare la preparazione ed il risultato. Voglio ringraziarli per quanto fatto e incoraggiarli ulteriormente». Zappalorto ha spiegato come sia importante continuare sulla strada già battuta, operando sempre di più nei luoghi maggiormente esporti alla microcriminalità.