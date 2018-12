Parrucche, occhiali e tutori: presi i rapinatori del colpo in banca alla Gazzera | VIDEO

Il 30 ottobre avevano colpito anche a Mestre. Intorno alle 15 erano entrati nella filiale della Banca di Credito Cooperativo di Marcon in via Gazzera Alta e, armati di taglierino, si erano fatti consegnare 80mila euro in contanti. Denaro prelevato dalla cassa che in quel momento era aperta. A distanza di poco più di un mese la squadra mobile di Venezia ha arrestato i due autori del colpo, due «trasfertisti» palermitani di 39 e 50 anni. I dettagli sull'operazione --> https://bit.ly/2QmRvlv