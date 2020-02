Operazione Tsunami: 25 misure cautelari, beni sequestrati per 7 milioni di euro

Dall’alba di oggi, giovedì 6 febbraio, nelle province di Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Treviso e Torino, a conclusione dell’indagine chiamata Tsunami, i carabinieri della compagnia di Chioggia Sottomarina, con il supporto dei comandi provinciali territoriali, per uno sforzo complessivo di oltre 250 uomini, stanno dando esecuzione a 25 misure cautelari personali a carico di altrettante persone di nazionalità italiana, ucraina, marocchina e slovena, emessi dal giudice del tribunale di Venezia, in accoglimento della richiesta della procura lagunare, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Cento finanzieri del Gico (Gruppo d'investigazione sulla criminalità organizzata) per il sequestro, e confisca, di beni e disponibilità per circa 7 milioni di euro, quale profitto dei traffici di droga. Sono in corso da parte delle forze di polizia anche 75 perquisizioni delle abitazioni e dei luoghi nella disponibilità dei coinvolti nelle indagini.

L’attività investigativa, diretta dalla procura della Repubblica del tribunale di Venezia nell’ambito della città di Chioggia, ha consentito di riscontrare un considerevole consumo di sostanze stupefacenti, nonché di acquisire concreti elementi indiziari nei confronti di un gruppo criminale ben strutturato dedito all’importazione e allo smercio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish.