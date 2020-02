Ritrovate opere sacre del XVIII secolo rubate nel 2013

Crocifissi, candelieri e cornici in legno intagliato. Sono le opere sacre risalenti al XVIII secolo recuperate dai carabinieri del Nucleo TPC (Tutela patrimonio culturale) di Venezia, coordinati dalla procura della repubblica di Pavia. Si tratta di beni che erano stato rubati tra il 28 febbraio e il 3 marzo 2013 dalla chiesa di Sant'Ilario Vescovo di Rivergaro (Piacenza).

Le indagini

A seguito delle indagini dei militari, è emerso come le opere trafugate fossero state portate all'estero illecitamente e commercializzate presso una nota fiera antiquaria inglese. Successive compravendite hanno riportato le opere in territorio italiano, identificate nelle province di Venezia, Milano e Pavia, nelle abitazioni di collezionisti ignari della provenienza delle opere. I beni sono stati successivamente riconosciuti e restituiti al legittio proprietario, mentre una persona è stata denunciata per ricettazione.