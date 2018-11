Inchiesta Cosmo, ambientalisti preoccupati per i territori della Riviera e del Miranese

Circa 280mila tonnellate di rifiuti sequestrati, materiale inquinato che era destinato alla realizzazione di strade e strutture. È l'inchiesta che in queste settimane sta coinvolgendo la Cosmo di Noale e che solleva molte preoccupazioni anche sulle opere già realizzate. «Cosmo ha partecipato alla realizzazione del Passante e delle opere complementari - fa presente il comitato Opzione Zero - Se il sottofondo stradale è stato fatto con rifiuti pericolosi il danno è incalcolabile. I sindaci della Riviera e del Miranese si attivino subito per un'indagine ambientale su terreni e acque».

Territori a rischio

«Se dovessero essere confermati i sospetti della magistratura - si legge in una nota diffusa dal comitato - allora è molto probabile che i rilevati del Passante e delle bretelle costruite per esempio tra Dolo e Roncoduro o tra il casello di Oriago e la SR 11, siano pesantemente inquinati. Stesso discorso per le altre opere complementari che attraversano il territorio più a nord e a est, nei comuni di Venezia, Mirano, Scorzè, Martellago». «Per non parlare delle cosiddette opere di mitigazione del “passante verde” - scrivono - Il viavai di camion della Cosmo lungo via Porara ce li ricordiamo bene, di cosa sono fatti quei terrapieni realizzati nel parco a ridosso dell’autostrada tra Marano e Mirano, oggi frequentato da centinaia di persone ogni giorno?».

«Responsabilità politiche»

L'invito ai sindaci è di «attivarsi immediatamente presso la Regione, l'Ulss e l’Arpav affinché vengano fatte analisi accurate dei suoli e delle acque nelle zone sospette». «È da decenni che comitati e associazioni ambientaliste denunciano il malaffare che sta dietro alle grandi opere - concludono - l’intreccio con le mafie, lo smaltimento illecito dei rifiuti, lo sfruttamento dissennato del territorio. Oggi il Veneto si risveglia come e peggio della terra dei fuochi: siamo tra le regioni d'Italia più inquinate, più cementificate, più esposte ai cambiamenti climatici e al rischio idrogeologico. Le responsabilità politiche di questa situazione, ancora prima di quelle penali o amministrative, stanno in capo indiscutibilmente alla Lega di Zaia. Questa classe politica se avesse un briciolo di dignità dovrebbe dimettersi».