Nuova ordinanza della capitaneria di porto per i pescaggi

Nuova ordinanza della Capitaneria, martedì primo ottobre, per fissare i limiti dei nuovi pescaggi (in relazione al peso imbarcato dalla nave, influenzano la possibilità di navigare o meno, a seconda della profondità del fondale di transito e l'ingresso nei porti) a Venezia e Marghera, e ridefinire la navigabilità in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del 2106, dalle rettifiche del 2018 e dai provvedimenti del 2019. Questi i limiti (tabella della Capitaneria):

I limiti San Leonardo-Fusina

«Si è proceduto - si legge nell'ordinanza - alla temporanea riduzione degli ordinari valori di pescaggio massimo consentito per il transito delle navi lungo il canale Malamocco – Marghera, in attesa del completamento degli interventi urgenti per il ripristino delle ordinarie quote batimetriche (misure delle profondità e rappresentazione cartografica dei fondali). Sono stati parzialmente revisionati – in aumento – i temporanei valori limite dei pescaggi del tratto di canale compreso tra la curva di San Leonardo e il terminal Fusina che, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e ai conseguenti rilievi di profondità, hanno fatto registrare un parziale miglioramento delle condizioni di sicura percorribilità, per le navi di larghezza non superiore a 36 metri».

La sicurezza

Nel 2016 è stata istituita la Commissione accosti del porto di Venezia composta da un rappresentante della Capitaneria di porto che la presiede e da un rappresentante di ciascuno dei servizi tecnico nautici (pilotaggio, rimorchio e ormeggio). «Tenuto conto del parere tecnico – nautico espresso dal capo pilota della corporazione estuario veneto, il 12 settembre 2019 - scrive la Capitaneria - si è ritenuto di adeguare alle variazioni registrate le temporanee limitazioni, a tutela della sicurezza della navigazione, tenuto conto che, fino al definitivo consolidamento delle casse di colmata a sud di Fusina, non può escludersi un ulteriore peggioramento delle condizioni minime di sicurezza per l’ordinaria percorribilità della parte del canale Malamocco – Marghera».

Le valutazioni

Le manovre che impegnano l’ingresso e l'uscita di navi, in condizioni di pescaggio vicine ai valori indicati, saranno oggetto di specifiche valutazioni da parte della Commissione accosti, tenuto conto delle prioritarie ragioni di sicurezza della navigazione e delle caratteristiche strutturali, dimensionali, evolutive e tecniche dell’unità, nonché del livello di marea in atto. Di questo sarà data comunicazione alla marittima di riferimento e al comando di bordo. Al fine di garantire - conclude - la sicura percorribilità del canale Malamocco – Marghera, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale è tenuta a effettuare, con cadenza almeno trimestrale, un rilievo batimetrico del tratto del medesimo canale tra il curvone di San Leonardo (compreso) e il bacino di evoluzione 4 (escluso), i cui risultati saranno messi a disposizione della Capitaneria di porto di Venezia». Domani la conferenza dell'Autorità portuale a Santa Marta.