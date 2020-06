Ordinanza sulle case di riposo: via libera a nuovi ospiti, le norme per visitare gli anziani

Una nuova ordinanza con linee guida al seguito, che dovrebbe risolvere il problema delle case di riposo. Da una parte il comitato scientifico ha dato il via libera alla presa in carico di nuovi ospiti nelle strutture, dall'altra sono state determinate le norme da seguire per visitare i parenti anziani ospitati. La firma è stata apposta quest'oggi dal presidente della Regione Luca Zaia, così come annunciato nel corso del consueto punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

Nuovi ospiti

Per quanto riguarda i nuovi accessi, gli ospiti in lista che provengono da casa dovranno essere sottoposti a tampone e poi, sia in caso di positività che negatività, dovranno rispettare un periodo di quarantena di 14 giorni. Per quanto riguardo gli arrivi da altre case di riposo, invece, non sarà necessario l'isolamento, a meno di positività al test covid.

Le norme per visitare i congiunti

Nell'ambito delle visite agli anziani, invece, saranno concessi gli accessi ad un massimo di 2 congiunti, per un periodo di tempo fino a 30 minuti. Contingentazione necessaria, quindi, per evitare eventuali difficoltà di natura sanitaria. Vige naturalmente l'obbligo di mascherina per ospiti e visitatori. Zaia ha lanciato l'appello: «Abbiamo messo nelle condizioni le case di riposo di affrontare gli accessi. - ha detto - Aprite queste strutture, nel rispetto delle linee guida».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

No agli assembramenti

Zaia è tornato anche sul tema degli assembramenti. Tra folle sulla battigia in spiaggia, nei bar trasformati in discoteca o presi d'assalto all'ora dello spritz. «Uscite, andate in spiaggia e al ristorante, - ha detto il governatore - ma con delle regole. Bisogna portare la mascherina nei locali e portarla quando ci sono assemrbamenti. Lo ripeto in continuazione, ma è necessario».