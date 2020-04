Rialto, Lido e Marghera: le ordinanze per i mercati

Mercati locali aperti con varchi, mascherine, guanti e distanza di sicurezza. Già domenica firmato dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro un dispositivo per il Comune. Oggi, martedì 7 aprile, pronta l'ordinanza della polizia locale. Il comandante Marco Agostini, con la direzione comunale servizi al cittadino e imprese, ha stabilito misure di sicurezza per il mercato giornaliero ortofrutticolo e del pesce di Rialto, per quello del Lido e quello di Marghera.

Rialto

In particolare, il provvedimento prevede che il mercato giornaliero e quello pentasettimanale del pesce vengano considerati come un unicum, compreso tra campo delle Beccherie e campo Bella Vienna, composto da 26 posteggi della frutta e 16 per il pesce. L'unico varco di accesso è previsto da campo delle Beccherie, l'uscita da campo Bella Vienna. Il mercato sarà aperto con il consueto orario, dalle 7 alle 13 per il pesce, dalle 7 alle 20 per l'ortofrutta. L'area mercatale, la cui capienza è calcolata in 165 persone presenti contemporaneamente, non contando i minori di 14 anni, sarà delimitata con transenne, nastri bicolore e tendiflex. Sei operatori svolgeranno servizio di vigilanza, due al varco d'ingresso, due al varco di uscita e due per prevenire e risolvere eventuali assembramenti. L'accesso all'area mercatale è consentito solo ai clienti che indossino mascherine protettive e guanti monouso. Al varco d'ingresso tali dispositivi di protezione individuale saranno messi a disposizione dei clienti che ne sono sprovvisti a cura dei partecipanti al mercato, delle associazioni di categoria dalla protezione civile del Comune di Venezia. In ciascun posteggio gli operatori devono essere in numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro, indossare mascherine che coprano naso e bocca e guanti protettivi monouso. Prima dell'inizio delle vendite ogni operatore commerciale dovrà posizionare a terra segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e tra loro.

Lido

Il mercato del Lido, in base al provvedimento della Municipale, si svolge come di consueto ogni martedì nella sola riva di Corinto, tra l'intersezione con via Vitale Falier e via Paoluccio Anafesto. L'unico varco di accesso è previsto da via Antonio Lamberti, l'uscita da via Pietro Buratti. Il mercato sarà aperto con il consueto orario, dalle 7 alle 13, e sarà composto solo di posteggi per generi alimentari, al massimo 25, collocati lato laguna e comunque, qualora ci sia la necessità, lato mare, non uno di fronte all'altro. I posteggi saranno ricollocati dalla polizia locale. L'area mercatale, la cui capienza è calcolata in 215 persone presenti contemporaneamente, senza i minori di 14 anni, sarà delimitata con transenne, nastri bicolore e tendiflex. Sei operatori svolgeranno servizio di vigilanza. Clienti solo con mascherine protettive e guanti monouso. Al varco d'ingresso tali dispositivi di protezione individuale saranno messi a disposizione.

Marghera

Il mercato a Marghera si svolge, come di consueto ogni martedì, nel solo piazzale della Concordia, tra l'intersezione con via Francesco Avesani e piazza Mercato (lato binari del tram). L'unico varco di accesso è previsto da piazza Mercato (lato opposto ai binari del tram), l'uscita da piazza Mercato (lato binari del tram). Il mercato sarà aperto dalle 7 alle 13 e sarà composto solo di posteggi per generi alimentari, al massimo 25. La cui capienza è calcolata in 130 persone presenti contemporaneamente. All'area mercatale può accedere contemporaneamente solo un componente per famiglia, eventualmente accompagnato da un minore di 14 anni.