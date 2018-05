Va al pronto soccorso poi tira fuori un taglierino: intervengono i carabinieri a Dolo

Ha preso un taglierino e ha iniziato a minacciare più che altro atti autolesionistici, anche se in quei concitati momenti era impossibile prevedere le sue intenzioni. Preoccupazione giovedì mattina all'ospedale di Dolo per il comportamento di un uomo che, dopo essere stato dimesso da poco tempo da una casa di cura, ha raggiunto il pronto soccorso per sottoporsi ad accertamenti. A un certo punto, per motivi che sa solo lui, avrebbe però perso il controllo.

Taglierino e minacce

Il paziente sarebbe uscito dalla struttura sanitaria e lì avrebbe estratto un taglierino, mostrandolo ai presenti. L'impressione è che minacciasse soprattutto di rivolgere il coltellino contro se stesso. Immediata è scattata la richiesta d'intervento ai carabinieri della tenenza locale, che si sono portati sul posto con più di una pattuglia. Alla vista degli uomini in divisa l'esagitato si sarebbe tranquillizzato: con professionalità è stato disarmato per poi essere lasciato in consegna ai sanitari, che dal pronto soccorso l'hanno trasferito direttamente nel reparto di Psichiatria, dove il paziente ora si trova ricoverato.