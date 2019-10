Ospedale Fatebenefratelli a un fondo privato

Un'altra operazione di acquisizione di una struttura ospedaliera, da parte di un fondo privato, si è conclusa martedì mattina per il palazzo del Fatebenefratelli dell'ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, di Cannaregio. L'acquirente potrebbe essere proprio lo stesso che ha comprato lo stabile dell'ospedale San Camillo del Lido, il Silver Fir, per 26 milioni di euro, il 7 agosto scorso, dandolo in locazione per trenta anni alla congegrazione delle suore Mantellate dell'ospedale Villa Salus. Nessuna conferma né smentita dalla direzione veneziana, ma potrebbe rientrare in un progetto di costituzione di polo unico, assieme al Villa Salus mestrino, che è ora proprietario del ramo di azienda Irccs del San Camillo.

Digitalizzazione

Un'operazione dettata da «opportunità economiche» per l'ente religioso della provincia lombardo veneta. La cessione è avvenuta con l'intenzione di re-internalizzare il servizio della casa di riposo, ora gestito della cooperativa sociale Kcs. E con la volontà di preservare il patrimonio storico-culturale del palazzo, continuando la mission del presidio ospedaliero e della cura dei pazienti di lungodegenza, assistiti e curati al primo piano. Il progetto è anche quello di una riorganizzazione dell'opera, a partire da una digitalizzazione delle cartelle cliniche. L'ospedale ha avuto il riconoscimento regionale come hospice, struttura di ricovero e di assistenza per malati terminali. È stato riconosciuto, dal 1985, ospedale specializzato a indirizzo medico riabilitativo, con delibera della Regione Veneta, si legge nel sito. La struttura è accreditata con il servizio sanitario nazionale.