Piaga parcheggiatori all'ospedale di Mirano. "Ti minacciano e se non paghi ti rigano l'auto"

Si tratta di una vera e propria piaga, spesso si spingono all'aggressione pur di racimolare qualche moneta. Si tratta dei parcheggiatori abusivi di nazionalità africana che quotidianamente stazionano nel parcheggio dell'ospedale di Mirano. Non è certo una novità, ma sono molte le persone che lamentano di avere avuto incontri ravvicinati con gli abusivi, che aiutano a trovare un posteggio vuoto in un park sempre preso d'assalto, ma in cambio chiedo alcuni euro, solitamente 4. E non è raro che chi si rifiuta di pagare, al ritorno, si trovi la fiancata dell'auto rigata.

Le testimonianze

La segnalazione è stata lanciata sul gruppo facebook Cosa succede a Spinea, numerose le testimonianze di persone che si sono trovate il "ricordino". "Un giorno il parcheggiatore mi ha chiesto 4 euro - ha raccontato una signora - gliene ho dati 2 e si è limitato a graffiarla. Un'infermiera passando ha inveito, mi ha detto che lei parcheggia lì ogni giorno e non può pagare la tangente quotidianamente. Più volte si è ritrovata la macchina rigata". Ben più grave la testimonianza di una madre, che ha spiegato di essere stata aggredita: "Ero da sola con mio figlio, mi ha affrontata faccia a faccia. Per fortuna sono riuscita a scappare e ho chiamato i carabinieri. Naturalmente il parcheggiatore poi è scappato".

La lamentela: "Rimangono impuniti"

È proprio il fatto che gli abusivi rimangono impuniti a destare i maggiori malumori tra residenti e frequentatori del parcheggio. Nella maggior parte delle circostanze, infatti, la denuncia è rivolta ad ignoti, perché non appena si rendono conto della presenza delle forze dell'ordine o ne presagiscono l'arrivo, i parcheggiatori scappano. E poi, ha sottolineato un'altra malcapitata: "Quando li prendono vengono tenuti in casarma per due ore e poi sono rilasciati".