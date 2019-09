Vendita dell'ospedale San Camillo, partita aperta per i sindacati. È stato di agitazione

Vertici del San Camillo e di Villa Salus d'accordo nel procedere al passaggio del primo ospedale al secondo, nel più stretto riserbo. Diversa la questione per i sindacati, Cgil e Cisl. «Quello che sta accadendo con l'Irccs, l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico del Lido, prima e dopo la cessione, non ha nulla a che fare con la vicenda dello Stella Maris. In questo ultimo caso siamo riusciti a concludere positivamente con un accordo sindacale il cambio di proprietà alla Codess sociale. Con le suore Mantellate del Villa Salus invece, nonostante i tentativi da parte nostra, non è stato fissato neppure un incontro», spiegano le sigle. E la vertenza procede con una lettera alla Prefettura e l'apertura dello stato di agitazione.

Preoccupazione

«Ad oggi gli acquirenti, ovvero le suore Mantellate - dichiarano Giancarlo Da Lio della Cgil e Carlo Alzetta della Cisl - non hanno ancora provveduto a comunicare e formalizzare alle organizzazioni sindacali il subentro della nuova società, come previsto dalle norme: permane l'incertezza riguardo ai posti di lavoro e la salvaguardia di tutti gli accordi sindacali vigenti, oltre a rimanere ignoto quale piano industriale intendano attuare i nuovi proprietari. Neppure a una nostra formale richiesta di incontro abbiamo ricevuto risposta. Questo comportamento sta creando un clima di tensione e preoccupazione tra i lavoratori con ripercussioni nei confronti dei cittadini che fruiscono dei servizi. È chiaro – concludono - che se non avremo risposte dalla nuova proprietà intensificheremo le azioni di lotta».

Cambio ai vertici

Neppure il probabile mancato rinnovo dei vertici del San Camillo Irccs, il direttore generale Francesco Pietrobon e il direttore amministrativo Luigi Casagrande, è stato mai ufficializzato o smentito dagli ospedali. Del resto Villa Salus ha confermato agli operatori le notizie riguardanti la cessione con una lettera apparsa sul profilo Facebook. Nessun contatto invece con l'amministratore delegato Mario Bassano o suor Giuseppina, presidente del Consiglio di amministrazione di Villa Salus. La scorsa settimana gli assessori comunali al Bilancio, Michele Zuin, e al Personale, Paolo Romor, hanno incontrano i vertici dell'Ircss e della società di trasporti Terminal Fusina in merito alla questione dei collegamenti acquei tra Fusina e le strutture sanitarie degli Alberoni. Rispetto alla posizione di Villa Salus, nulla di nuovo.