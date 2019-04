Trovate ossa umane in uno stabile abbandonato

Ossa appartenenti a una persona. A scoprire i resti umani, sabato pomeriggio, un operaio durante alcuni lavori, all'interno di un immobile abbandonato che si trova proprio di fronte alla Sme di Marghera, in via Orsato. La persona che è stata rinvenuta aveva con sé i propri documenti, quindi è stato possibile per le forze dell'ordine intanto accertare che si tratta di un cittadino straniero. La sua morte, secondo le prime verifiche, dovrebbe risalire a un anno fa. L'autopsia verrà eseguita nei prossimi giorni. Indagini della squadra mobile. Sul posto anche la scientifica e il medico legale.

Rifugio per senzatetto

È una zona, quella del ritrovamento dei resti umani, frequentata da persone senza fissa dimora. Le ossa sarebbero state notate da un operaio intento ad eseguire alcuni lavori nell'immobile situato di fronte alla Sme, dove hanno sede anche altri magazzini e studi. Saranno gli esami a permettere di far luce sulla vicenda e attribuire una storia alla persona trovata.