Scoperti 3 ostelli abusivi a Venezia, maxi sanzione da 12mila euro per i titolari

Ostelli gestiti a vario titolo da cittadini cinesi e afgani. Come riporta la Nuova, sono le ennesime strutture abusive scoperte dalla polizia locale di Venezia nel sestiere di Cannaregio, tre in tutto. È stato l'aumento del viavai dei turisti in zona a mettere la pulce nell'orecchio alla polizia locale, e monitorando i siti di affitti online è stato facile fare due più due. Si tratta di appartamenti in grado di ospitare anche più di dieci persone. Strutture naturalmente irregolari e non censite.

Maxi sanzione

La polizia locale, oltre a contestare verbali per la mancanza di Scia e classificazione, ha preso contatti con Veritas per il recupero dell'eventuale Tari elusa. In tutto, i gestori dell'ostello sono stati multati per 12mila euro. Fondamentali, al fine di "smascherare" eventuali strutture abusive, continuano ad essere le segnalazioni che i cittadini possono far pervenire al Comune attraverso la piattaforma Geolds. Negli ultimi mesi sono circa 100 quelle raccolte dalla polizia locale lagunare.