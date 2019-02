Ostello abusivo in centro ospitava fino a 28 persone: gestore denunciato

Figurava come b&b, con una capienza massima di 9 posti letto. In realtà si trattava a tutti gli effetti di un ostello in grado di ospitare fino a 28 persone. È questo l'esito dei recenti controlli congiunti di polizia locale e guardia di finanza a Venezia, che hanno portato alla verifica di un grande appartamento da 180 metri quadrati nel centro storico della città lagunare. Qui, un cittadino di nazionalità coreana aveva provveduto, senza averne i permessi necessari, a rendere più redditizia la propria attività.

La multa

Il gestore dell'attività abusiva ora dovrà pagare un multa di circa 4mila euro, oltre a rispondere della mancate comunicazioni all'autorità giudiziaria e dell'identità degli ospiti che vi alloggiavano all'autorità di pubblica sicurezza.