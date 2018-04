Dipendente infedele in manette: sorpreso dalla polizia mentre si intasca 250 euro

Rubava al proprio titolare per arrotondare in un periodo complicato per le sue finanze, ed è stato colto in flagranza di reato mentre si stava intascando 250 euro. È finita in manette la giornata di giovedì per il dipendente di un negozio di ottica della Riviera del Brenta. Un 52enne che negli ultimi tempi sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista economico.

La denuncia del titolare

A denunciare i continui ammanchi in cassa alle forze dell'ordine era stato il titolare del negozio, da qui l'operazione della squadra mobile della polizia di Stato, che ha permesso agli agenti di cogliere con le mani nel sacco il dipendente infedele. Per l'uomo sono scattate immediatamente le manette, condannato a 8 mesi di reclusione, con pena sospesa.