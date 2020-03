Ottici veneziani aperti: «Ma prima telefonate»

Gli ottici veneziani confermano la disponibilità a continuare a fornire il necessario servizio alla popolazione, ma invitano gli utenti a collaborare per far sì che ciò avvenga in sicurezza, evitando inutili spostamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il servizio

«Meglio che il cliente telefoni preventivamente all'ottico di fiducia oppure alla nostra associazione (apposito numero: 340 1703756) al fine di poter essere indirizzato al centro ottico più vicino, concordando con lo stesso il giorno e l'ora migliori per un appuntamento, evitando così spostamenti non necessari, come prescrivono le ordinanze sanitarie in questi giorni», scrive Anna Mior, presidente di Confcommercio Metropolitana Federottica Venezia. «A tutti i clienti gli ottici optometristi veneziani (una trentina quelli aperti in provincia) garantiscono le massime cautele igienico-sanitarie. La collaborazione di ognuno è però essenziale».