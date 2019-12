In overdose dopo aver assunto droga: donna salvata con un'iniezione di Narcan

Sfiorato il dramma domenica mattina in un albergo di Marghera. Una donna è stata trovata in stato di overdose all'interno della stanza dell'hotel.

Salvataggio

Immediato sul posto l'intervento della polizia e degli uomini del Suem che una volta trovata la donna nella struttura, situata vicina alla stazione ferroviaria, hanno proceduto ad un’iniezione di Narcan, il farmaco a base di Naloxone che ha permesso di evitare il peggio e di salvarle la vita. Immediato poi il ricovero in ospedale: la donna non è in pericolo di vita. Le indagini degli agenti sono ancora in corso.