Arrestato un trafficante con 70 ovuli di cocaina in corpo: era diretto a Venezia

Proveniva dalla Francia ed era diretto a Venezia un giovane nigeriano arrestato dalla guardia di finanza ai terminal dei bus di Torino perché trovato con una settantina di ovuli di cocaina in corpo. È successo nel corso dei controlli effettuati dalle squadre cinofile sui passeggeri di una linea di autobus low cost, proveniente da Parigi. L'atteggiamento del giovane, un ventenne, ha attirato le attenzioni dei finanzieri, che hanno deciso di accompagnarlo in ospedale per approfondire gli accertamenti.

Gli esami diagnostici hanno confermato i sospetti: il giovane ha evacuato gli ovuli, contenenti cocaina purissima per un totale complessivo di circa un chilo. Il ragazzo li aveva ingoiati prima della partenza per portare la droga in Italia nella speranza di non essere scoperto. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti.