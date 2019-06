Gorizia, palazzina crollata in seguito a un'esplosione: trovati due corpi senza vita

Due corpi senza vita sono stati estratti dalle macerie di una palazzina di due piani crollata a Gorizia in seguito a una forte esplosione. Si tratta di una coppia: la donna, di 43 anni, era originaria di San Donà di Piave. Non è stata invece ancora trovata la persona, disabile, che abita al piano di sotto.

Esplosione e crollo

L'esplosione è avvenuta verso le 3.30, probabilmente a seguito di una fuga di gas, e ha causato il crollo di un solaio in un piano rialzato di una palazzina di due piani. L'edificio, che si trova in via XX Settembre, è crollato completamente. Sul posto sono presenti anche i carabinieri della Comando provinciale di Gorizia. I militari hanno riferito che la palazzina era costituita di tre appartamenti: uno vuoto al momento dello scoppio, un altro occupato da una sola persona e un terzo dalla coppia. Sul posto sono giunti vigili del fuoco anche da Trieste e Udine, con unità speciale, come quelle cinofile per cercare superstiti.