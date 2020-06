Visitatori in aumento a Palazzo Ducale, si apre anche il giovedì

Aumentano i visitatori, dai 2700 del primo weekend ai 3500 dell'ultimo fine settimana, e con essi le possibilità di ammirare le bellezze di Palazzo Ducale. Questa settimana sarà aperto dal venerdì alla domenica, dalla prossima sarà accessibile anche di giovedì, dalle 14 alle 18 (nel weekend, da venerdì a domenica, manterrà la consueta apertura 9-18).

Biglietti per Palazzo Ducale

I biglietti sono acquistabili online nel sito dei Musei Civici con prenotazione nelle fasce orarie o in biglietteria con contigentamento all'entrata. Per tutti, fino alla fine di luglio, l'ingresso resta ridotto a 13 euro, a 5,50 euro per la fascia di età 6/18 anni e gratuito per i bambini entro i 6 anni. Per le persone nate o residenti a Venezia l'ingresso è libero come sempre.

Gli altri musei

Sempre sino a fine luglio restano invariate le aperture, con ingresso gratuito per tutti, il sabato e la domenica per Museo del Vetro a Murano (dalle 11 alle 17) e Museo del Merletto a Murano (dalle 12 alle 16).