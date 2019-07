Sicurezza antincendio, stanziati 1,7 milioni di euro per Palazzo Ducale

Approvato il progetto definitivo per l'adeguamento al Cpi (Certificato prevenzione incendi) dei locali e degli impianti di Palazzo Ducale e delle Prigioni Nuove. Si tratta di un intervento da 1,7 milioni di euro approvato in giunta comunale, che si prefigge di rivedere o eseguire ex novo parte degli impianti tecnologici di sicurezza per l'antincendio.

Gli interventi

Nello specifico si interverrà sull’impianto automatico di allarme e rilevazione fumi che sarà completamente verificato per stabilire quali siano gli interventi necessari ad ottenerne una massima efficienza e funzionalità. In seguito si procederà con l’impianto di illuminazione di sicurezza che è stato realizzato in diverse fasi negli anni e senza un vero progetto organico complessivo. Per quanto riguarda l’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si procederà con la realizzazione di un idoneo impianto visto che quello attuale non garantisce i più elevati livelli di sicurezza ottenibili oggi con le nuove tecnologie.

Salvaguardia dei musei civici e dei teatri

La delibera si inserisce in un percorso più ampio dedicato alla salvaguardia dei musei civici e dei teatri cittadini che vede uno stanziamento complessivo di oltre 6 milioni di euro. Infatti agli 1,7 milioni stanziati con questa delibera, l'amministrazione ha destinato un altro milione a Palazzo Ducale per il monitoraggio e interventi sugli apparati decorativi e per l'adeguamento degli impianti di riscaldamento e condizionamento. A questi si aggiunge, per il Museo Correr, un altro milione e 370 mila euro per l’adeguamento antincendio delle aree dedicate a depositi del Museo. Infine 2,4 milioni sono stati destinati per il finanziamento dei lavori per i teatri Goldoni e Malibran.