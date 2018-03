Palazzo Ducale, restauro dei soffitti e un impianto di riscaldamento: stanziato 1 milione

Due delibere approvate dalla giunta veneziana relative al progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di riqualificazione funzionale di Palazzo Ducale: si tratta rispettivamente di opere di monitoraggio e interventi sugli apparati decorativi per un totale di 500 mila euro e altrettanti fondi per l’adeguamento degli impianti di condizionamento e riscaldamento.

"Investimenti per un luogo simbolo"

Per l'assessore ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, sono investimenti per fare in modo che "le strutture siano più accoglienti e sicure per i cittadini e turisti che le frequentano. Così, dopo i soldi stanziati per ottenere i certificati antincendio per un totale di 1,7 milioni di euro, un altro milione è stato destinato alla manutenzione degli stucchi e dei decori delle varie sale, oltre che agli impianti di riscaldamento e condizionamento, di cui purtroppo Palazzo Ducale era sprovvisto. Si tratta di un intervento significativo che ci permette di riqualificare un luogo simbolo della città".

"Restauro, azione continua"

"Tra gli undici musei della Fondazione, cui vanno aggiunte le esposizioni temporanee al Candiani e a Forte Marghera - ha commentato la presidente dei Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi - Palazzo Ducale è il luogo non solo architettonicamente più importante ma anche simbolicamente, per la grande storia che racconta. Poter proseguire con efficacia gli interventi di manutenzione straordinaria significa conservare la sua bellezza, permettere al pubblico di goderne e soprattutto di immaginare di preservarlo per le future generazioni. Il restauro deve essere un'azione continua, solo così il patrimonio si protegge e si conserva".