Repubbliche Marinare e Sensa: 30 barche schierate per garantire la sicurezza

Dopo un attesa di 4 anni, Venezia torna ad ospitare il Palio della Antiche Repubbliche Marinare. L'appuntamento, in programma per domani, 1 giugno 2019, vedrà il dispiegamento di 30 mezzi nautici e unità navali delle forze di polizia e di sicurezza, nonché di enti e associazioni di supporto, sotto il coordinamento operativo della guardia costiera di Venezia.

Dispositivo di sicurezza

Il dispositivo di sicurezza permetterà alla capitaneria di porto di assicurare tutti i primari compiti di polizia marittima e sicurezza della navigazione, per gestire ogni eventuale intervento per la salvaguardia della vita umana ed assicurare il regolare svolgimento dell’evento. Nello specifico, la guardia costiera avrà il compito di monitorare il traffico acqueo nel corso della regata, nonché di pattugliare l'area e prevenire eventuali situazioni di pericolo.

Festa della Sensa