Albergatori "a lezione" dallo psichiatra Crepet: «Spazio ai figli, purché abbiano passione»

"Il cambio generazionale non va fatto a 85 anni, all’ultimo respiro, ma quando il capo branco è ancora gagliardo e sa decidere cosa vuole fare e come fa fatto": parola di psichiatra, perché è proprio dal parere del luminare Paolo Crepet che gli albergatori di Jesolo hanno voluto prendere ispirazione sul tema del passaggio di mano dell'azienda. L’incontro voluto dall'Aja e tenutosi martedì era inserito in una giornata di formazione che ha visto la presenza di oltre 300 imprenditori da varie parti della regione.

"Rispettare le aspirazioni"

Tanta curiosità attorno alla questione su quali siano i sistemi per garantire il miglior sviluppo dell'impresa del turismo quando arriva il momento di andare in pensione. Secondo lo studioso, innanzitutto, è necessario comprendere ed assecondare le aspirazioni dei propri eredi: i figli non devono sentirsi in colpa se non seguono il destino dell'azienda perché i loro interessi sono altrove. Bisogna avere il coraggio di credere in loro, investire nei figli, nelle loro curiosità e passioni. Allo stesso tempo va fatto loro capire che l’azienda ha un valore sociale e quindi va rispettata.

"Incoraggiare il merito"

Importante il momento della crescita e della formazione. Il merito non deve essere un optional, i "furbi" vanno scoraggiati. Il migliore è quello che arriva alle 6, non a mezzogiorno. Da parte dei genitori serve umiltà, ai figli va dato l’esempio; con un papà arrogante, è difficile che poi il figlio sia umile. Anche per questo le nuove generazioni devono comprendere il valore delle cose, del lavoro e del sacrificio. Certamente, per dirlo con le parole di Crepet, "non accettate che i figli stiano in divano ad aspettare l’ora dello spritz".

Giornata di formazione

Nel corso dell'incontro non è mancata la testimonianza di alcuni imprenditori. Il seminario sul tema “Aggiornarsi per competere” è organizzato dal progetto JLab – Idee Formazione Futuro e dall’Associazione Jesolana Albergatori, con la collaborazione dell’Ente Bilaterale e di Team Work ed il patrocinio del Comune. Si tratta di diciotto seminari distribuiti in tre sale del centro congressi Kursaal di piazza Brescia, a Jesolo, che si sono svolti durante tutta la giornata.