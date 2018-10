Aeroporto, regole di viabilità e caro biglietto nei bus: chiesti chiarimenti al Comune

C'è un doppio problema che coinvolge chi si muove da e per l'aeroporto Marco Polo di Venezia e chi abita nei dintorni. Ne fa sintesi il Pd veneziano, con la capogruppo Monica Sambo e il capogruppo della Municipalità di Favaro, Alessandro Baglioni, che hanno depositato interpellanze per chiedere all'amministrazione di fare chiarezza. La prima questione riguarda la criticità più recente, legata all'ordinanza Enac che per i veicoli a motore prevede una permanenza, all’interno della ZTC, per un tempo massimo di 7 minuti. Una norma introdotta per evitare il parcheggio selvaggio ai lati delle strade interne all'ambito aeroportuale, ma che ora rischia di mettere in difficoltà il centro di Tessera: è lì, stando a quanto appurato dagli esponenti del Pd, che si riversano gli automobilisti che vengono a prendere qualcuno in aeroporto e rimangono in attesa. Con evidenti ripercussioni per la viabilità dell'area: «Chiediamo all’amministrazione - scrivono - quali azioni abbia messo in campo per controllare il rispetto del codice della strada e garantire la sicurezza e la salute dei cittadini di Tessera».

Il caro biglietti

L'altro tema è il prezzo del biglietto del bus da e per il Marco Polo: la richiesta è che sia ripristinata la tariffa urbana (1,50 euro) per i possessori di carta Venezia Unica, come avveniva fino a qualche anno fa, anziché gli attuali 8 euro. «Dopo un ulteriore anno di inerzia - spiegano - abbiamo deciso di riproporre la questione con due interpellanze, perché far pagare a un residente 8 euro è una ingiustizia».