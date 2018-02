Pugno di ferro contro i parcheggi selvaggi nei posti per disabili: "Faremo rimuovere i veicoli"

Continuano ad arrivare segnalazioni (documentate) di sosta selvaggia all’ospedale di Jesolo, e in particolare nei posteggi riservati alle persone disabili da parte di chi non ne ha diritto. Finora gli avvertimenti sono andati a vuoto, così l'Ulss 4 ha deciso di cambiare strategia: "Considerato che l’appello al buon senso evocato in più occasioni non è servito a nulla, passeremo alla maniere forti - tuona il direttore Carlo Bramezza - tutti i veicoli che non avranno diritto a sostare nelle aree per disabili, e in ogni caso dove non è consentito, saranno rimossi con un carro attrezzi".

Nuovo regolamento

Il direttore ha disposto la redazione di un regolamento aziendale sull’accesso e la viabilità nelle aree interne ai tre ospedali aziendali (Jesolo, San Donà, Portogruaro), che hanno modalità ed esigenze diverse, nel quale verrà inclusa una convenzione per il servizio di rimozione veicoli con carro attrezzi. "Nel caso dell’ospedale di Jesolo – continua – dovrebbero accedere con veicolo solo persone che hanno problemi di deambulazione o comunque con seri problemi fisici. Invece una gran parte degli utenti abusa della disponibilità dei parcheggi. Tale situazione non è più tollerabile, sia ora e in particolare d’estate quando l’affluenza aumenta.

Un bando per il servizio di rimozione

"Ancora più spregevole è vedere occupate aree di sosta destinate ai disabili da parte di chi non lo è - conclude Bramezza - ovviamente ciò vale sia per gli utenti che per il personale ospedaliero. Dunque nessun parcheggio anomalo verrà più tollerato". Il regolamento è in fase di redazione, seguirà poi un bando per l’assegnazione del servizio di rimozione.