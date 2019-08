Comparto 8/C1 a Sottomarina, domani apre il parcheggio con 145 nuovi posteggi

Sono conclusi i lavori del parcheggio a raso dell’area all’interno del comparto 8/C1 di via Nicolò Zeno a Sottomarina, iniziati a gennaio di quest'anno. Da domani, venerdì 9 agosto, potranno trovare posto 145 auto, mentre l'area verde in prossimità dell'asilo nido, per cui si prevede la piantumazione di una decina di alberi, una siepe e alcuni arbusti, dovrà attendere dopo la stagione estiva.

I lavori

I lavori, del costo di 450mila euro, hanno riguardato il livellamento dell'area, originariamente più bassa rispetto al piano stradale; la realizzazione e pavimentazione del parcheggio; il completamento dei marciapiedi e il sistema interrato di dispersione delle acque meteoriche, realizzato con gabbie in polipropilene ad alta resistenza meccanica. Sempre per convogliare le piogge, l’area verde di sud-ovest prevederà un leggero avvallamento per la raccolta e assorbimento da parte del terreno. L'area di invaso verrà ricoperta da uno strato di terra vegetale e sarà utilizzata come giardino pubblico attrezzato con piazzole, arredi di servizio ed impianto irriguo.

Area adeguata al contesto cittadino

«Finalmente il quartiere può usufruire di un'area adeguata e consona al contesto cittadino, senza le buche e gli avvallamenti causati dalla movimentazione dei camion dei cantieri. - commenta l'assessore ai Lavori pubblici Alessandra Penzo - Da domani sarà aperto il parcheggio a servizio delle strutture residenziali e in autunno potremo consegnare alla città anche l'area verde adiacente».