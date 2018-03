Parcheggia al supermercato e si trova a tu per tu con un maniaco: inseguimento e "cattura"

Parcheggia per andare al supermercato ma a far la spesa, almeno all'inizio, non ci va. Sabato pomeriggio una sandonatese si è ritrovata a tu per tu con un maniaco che, evidentemente per provare l'effetto che fa, si è messo a camminare con le proprie "grazie" in bella vista tra le auto. Secondo il racconto della donna, continuava a muoversi guardando a destra e a sinistra per capire se stesse sopraggiungendo qualcuno, puntando l'automobilista.

Tentativo di fuga

A quel punto la donna, che ha descritto l'accaduto sulla pagina Facebook "San Donà + Sicura", si è chiusa dentro in macchina e ha allertato i carabinieri. Una volta incrociato lo sguardo di una coppia che stava transitando a piedi, è scesa dal suo veicolo e ha spiegato cosa stava accadendo.

Bloccato dai carabinieri

A quel punto sarebbe scattato un inseguimento a piedi: il maniaco, mangiata la foglia, avrebbe cercato di allontanarsi, ma sarebbe stato rincorso dal trio e, alla fine, sarebbe stato bloccato dai militari dell'Arma, nel frattempo sopraggiunti. Il sospetto è stato poi portato in caserma per l'identificazione: si tratta di un uomo sui cinquant'anni residente nel Veneziano. Per lui nessuna denuncia, visto che il reato di atti osceni è stato depenalizzato, ma una contravvenzione da poco più di 3mila euro da pagare entro 2 mesi.