Parcheggia sul posteggio riservato ai disabili per bere un aperitivo: denunciato

Ha parcheggiato la propria automobile in via Battisti a Jesolo il tempo di un aperitivo, in barba alla chiara segnaletica orizzontale e verticale, che indicava come il posteggio fosse riservato ad una persona disabile. È così che nella serata di ieri, a seguito della segnalazione al 113 della persona a cui è assegnato il parcheggio, l'automobilista è stato sanzionato dagli agenti della polizia e si è visto decurtare due punti dalla patente di guida. Non solo, per lui è scattata anche la denuncia per l'ipotesi di violenza privata.

ll recente orientamento della Corte di Cassazione prevede infatti che «il parcheggio senza autorizzazione su spazio assegnato con provvedimento dell’ente gestore a un singolo disabile, numericamente individuato e chiaramente segnalato con cartellonistica e segnaletica orizzontale impedisce al disabile beneficiario di esercitare il proprio diritto, esponendo il trasgressore anche a conseguenze penali».