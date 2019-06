Giochi e attrezzature per sportivi: apre a Chioggia il nuovo parco

L’area verde all’Isola dell’Unione si presenta in una veste tutta nuova dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato tutto il parco. È stato ripristinato il camminamento e la recinzione, sistemate le giostre già esistenti e creato ex novo un’altra area giochi per bimbi. Il nuovo parco risponde anche alle richieste degli sportivi che potranno allenarsi in un nuovo percorso fitness e workout. Inoltre per la prima volta in territorio comunale è stata creata una pet zone, che grazie alla collaborazione con Veritas, verrà fornita di due Dog Toilette.

Secondo stralcio lavori

L’amministrazione ha deciso di aprire il parco a seguito delle numerose richieste di cittadini e turisti anche se alcuni interventi, quali la messa in funzione della fontanella e alcuni cartelli di informazione generale sono ancora in fase di ultimazione. Si sta già lavorando per un secondo stralcio di lavori, che includerà la nuova illuminazione e i percorsi interni al parco. Un lavoro di squadra che ha coinvolto tanti settori del Comune, grazie al quale di è riuscito a ridare alla città un parco pubblico attrezzato ed in sicurezza in centro città.