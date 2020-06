Domani parte ufficialmente la stagione balneare di Jesolo

La stagione balneare di Jesolo rimasta ai blocchi di partenza nelle ultime settimane prenderà ufficialmente avvio da domani, sabato 6 giugno e terminerà il 20 settembre. È stata firmata e pubblicata l’ordinanza da parte del sindaco Valerio Zoggia, che apre l’estate di Jesolo. A partire da questo weekend dunque apriranno consorzi e stabilimenti balneari, nonché tutti i servizi presenti sull’arenile compreso il servizio di salvataggio garantito da Jesolo Turismo Spa o, laddove presenti, da soggetti privati.

Ultimi test per l'app J.Beach

Le prenotazioni attraverso l’app J.Beach e il relativo portale web, saranno disponili per il fine settimana del 13 giugno, che saranno obbligatorie per chi vorrà accedere alle spiagge libere attrezzate di Jesolo per prendere il sole. La piattaforma online per il booking è stata ultimata e in questi giorni sarà sottoposta ad una fase di test e la relativa app potrà essere scaricata dagli store nel corso della prossima settimana.

«Possiamo finalmente dire che la stagione estiva può avere inizio. Abbiamo aspettato tanto questo momento e, tutti, istituzioni, associazioni di categoria e operatori turistici in questi ultimi mesi abbiamo svolto un lavoro enorme per ripensare la spiaggia, gli spazi e i servizi per far trovare Jesolo preparata alla stagione e garantire un soggiorno in sicurezza agli ospiti. - ha detto Zoggia - La grande presenza di turisti degli ultimi weekend è stato un segnale incoraggiante che dimostra la voglia che c’è di mare, si sole e di relax e soprattutto di poter fare tutto questo a Jesolo».