A 8 anni dalla scomparsa, una partita di calcio per ricordare il maggiore Luca Pettinato

Il 16 aprile 2011 moriva prematuramente il maggiore Luca Pettinato, allora comandante del Nucleo investigativo dei carabinieri di Venezia. Un malore cardiaco mentre si trovava a cena con la moglie. Come ormai da tradizione, questo pomeriggio i carabinieri del Comando provinciale di Venezia hanno organizzato una partita di calcio. Modo migliore per ricordarlo, lui grande appassionato e praticante a livello non agonistisco.

Incontro tradizionale in memoria

L'incontro, tenutosi tra due rappresentativi dei militari dell'Arma si è disputato allo stadio Baracca di Mestre, concesso allo scopo dal comune di Venezia e dalla società sportiva mestrina. Prima dell'incontro, come di consueto, il cappellano militare don Corrado Tombolan ha officiato una messa in memoria presso il 4° battaglione carabinieri "Veneto". Prima del match è stato osservato anche un minuto di silenzio in ricordo del maresciallo maggiore Vincenzo Di Gennaro, barbaramente ucciso sabato a Cagnano Varano (FG).