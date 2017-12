Parto prematuro mentre sono in vacanza, famiglia di New York "ferma" 3 mesi in laguna

Doveva durare poco più di una settimana la vacanza in laguna dei coniugi Jason Chan e Liliane Ho con la figlia di 2 anni Amanda, poi avrebbero dovuto rientrare a New York, città nella quale vivono da molti anni. Come riporta il Gazzettino, però, la sorte ha voluto che la famiglia si fermasse per 3 interi mesi a Venezia, complice il parto prematuro della donna, tra il 9 e il 10 ottobre scorso. La bimba che portava in grembo avrebbe dovuto nascere verso la fine di dicembre, ma dopo 30 settimane di gestazione ha voluto venire al mondo a tutti i costi.

Il parto prematuro

Prematura ovviamente, con i polmoni non completamente formati e un peso di poco più di un chilo. Ora, dopo due mesi abbandonati, pesa quattro chili, mangia e piange come tutti i neonati e le inevitabili difficoltà dovute alla sua nascita con grande anticipo sui tempi previsti sembrano completamente superate. Jason è sempre rimasto a Venezia accanto alla moglie, ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove i medici si sono occupati di far nascere il bebè e mantenerlo in vita, facendolo crescere.

Il ricovero

Quella sera di ottobre tutto è stato improvviso. Dopo cena la passeggiata prima di rientrare in hotel e le contrazioni. Jason ha chiamato i soccorsi e la moglie è stata portata in breve tempo all'ospedale Civile di Venezia, prima di essere trasportata all'Angelo. La paura è stata tanta, a confermarlo sono gli stessi genitori. Un parto delicato, a migliaia di chilometri da casa e senza conoscere la lingua. Ma tutto si è concluso per il meglio e con una vacanza prolungata in laguna, dalla quale la famiglia tonerà, inaspettatamente, in 4. Jason, consorte e figlie faranno ritorno negli Stati Uniti il prossimo 10 gennaio, quando anche la nuova nota entrerà in possesso del suo passaporto.