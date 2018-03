Pasqua ed estate di controlli: più agenti e lotta all'abusivismo con avvisi ad hoc in spiaggia

Un piano di straordinario di controllo del territorio per le festività pasquali e la stagione estiva. È quello dibattuto in prefettura a Venezia mercoledì mattina, nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. L'obiettivo delle forze dell'ordine riunite è stato quello di definire le strategie di intervento da mettere in pratica per tutelare la sicurezza pubblica in un periodo contraddistinto da un afflusso di milioni di turisti, diretti in particolar modo a Venezia e verso le località balneari veneziane.

Durante le festività pasquali

Nel corso delle festività pasquali e fino al primo maggio, saranno intensificati i presidi di vigilanza e controllo del territorio nelle aree maggiormente affollate ed interessate da itinerari turistici, nonché nei principali luoghi di culto. Particolare attenzione sarà destinata anche alla prevenzione di vandalismi nei confronti di luoghi di particolare pregio storico e architettonico, nonché dei musei interessati da aperture prolungate. In virtù del prevedibile incremento dei flussi di traffico veicolare su tutte le principali arterie stradali e autostradali saranno attuati appositi piani di vigilanza stradale per prevenire e reprimere le violazioni delle norme di comportamento alla guida.

In estate

Misure più marcate, invece, quelle previste per la stagione estiva. Il comitato provinciale ha messo a punto un piano straordinario e coordinato di controllo del territorio, con la richiesta al ministero dell'Interno di rinforzi da impiegare già a partire da maggio, per volere del questore e dei comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza. Misure di vigilanza straordinarie saranno affiancate a quelle svolte di norma dalle forze di polizia locali, per tutelare ancor di più i turisti e i cittadini in laguna e nelle località balneari. È stato concordato di potenziare l'attività di prevenzione e di controllo del territorio, con la predisposizione di azioni di contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa di tipo predatorio, cui frequentemente si associano situazioni di degrado urbano ed ambientale.

Lotta serrata all'abusivismo

Particolare attenzione sarà dedicata al contrasto della produzione e del commercio abusivo di merce contraffatta. Nello specifico, nella corso della riunione è stato sottoscritto, tra prefettura, la Città Metropolitana di Venezia e Comuni di Venezia, Caorle, Cavallino-Treporti, Chioggia, Eraclea, Jesolo, San Michele al Tagliamento e le associazioni di categoria, un accordo di collaborazione per potenziare il dispositivo di sicurezza contro l'abusivismo e la contraffazione, in vista della prossima stagione estiva. I Comuni firmatari aumenteranno l'organico delle proprie polizie municipali, mettendo a disposizione delle unità dedicate specificatamente alla prevenzione e al contrasto dell'abusivismo commerciale.

Cooperazione tra forze dell'ordine statali e locali

Maggiori controlli e presidi saranno previsti nelle stazioni ferroviarie, degli autobus e di approdo dei vaporetti, nonché nei principali luoghi di accesso alle località turistiche. In questo quadro sarà assicurato l'interscambio informativo tra le forze di polizia statali e le locali, come previsto nelle linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata approvate lo scorso gennaio. "L'iniziativa - spiegano dalla prefettura - costituisce un fondamentale tassello della strategia di prevenzione e contrasto del fenomeno, che, per produrre efficaci risultati, non può rimanere demandata esclusivamente all'attività delle forze dell'ordine, ma deve parimenti fondarsi sul principio della cooperazione interistituzionale e presupporre un'azione sinergica di convinta e forte collaborazione tra tutte le parti interessate e gli stessi cittadini, che acquistando i prodotti contraffatti, oltre a rischiare per la propria salute, incorrono in una sanzione amministrativa, da 100 a 7.000 euro".

Controllo sugli alloggi turistici

Nel corso dell'incontro è stata richiamata anche l'attenzione dei sindaci sulla necessità di potenziare anche l'attività di controllo sugli alloggi dati in locazione per finalità turistiche. Obiettivo numero uno il contrasto dell'elusione del pagamento della tassa di soggiorno, nonché garantire il rispetto delle disposizioni del Tulps, che impongono l'obbligo dei titolari delle strutture ricettive a comunicare alla questura ed ai commissariati di polizia i dati relativi alle persone soggiornanti per motivi turistici.