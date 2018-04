Pasqua con il sole e tante iniziative: musei, mercatini, ville. Città presa d'assalto

Una Pasqua che promette bene per il ritorno del sole a Venezia e in provincia. Centro storico già preso d'assalto dai turisti, ma sono ancora tante le iniziative per tutti. Dall'arte alla cultura, dalla musica agli spettacoli, senza dimenticare gli eventi per i più piccoli.

Musei

Saranno tutti aperti, con orario estivo, il primo aprile 2018, mentre a Pasquetta si potranno visitare eccezionalmente anche la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca' Pesaro, e il Museo di Storia Naturale, sedi normalmente chiuse di lunedì. Apertura speciale il giorno di Pasqua, dalle 15 alle 20, anche per la mostra Attorno al vetro e il suo riflesso nella pittura, ospitata al Centro Culturale Candiani di Mestre, che offre un inedito parallelismo tra vetro e pittura.

Torna, come ogni prima domenica del mese, #Domenicalmuseo, una giornata di ingressi gratuiti nei musei e siti archeologici più importanti d'Italia. Un'iniziativa voluta e portata avanti dal Ministero dei Beni Culturali. Il prossimo appuntamento in programma è fissato per domenica 1 aprile 2018, e anche luoghi di interesse e cultura veneziani sono inclusi nel "pacchetto".

Musica

Squad e Molocinque presentano MMF - Molocinque Music Festival, tre differenti situazioni musicali, un grande ospite, Guè Pequeno. L'appuntamento è per la domenica di Pasqua, 1 aprile 2018, a partire dalle 21.30.

Eventi

Villa Foscarini Rossi presenta Pasquetta in Villa, il picnic in Villa Foscarini Rossi. Brunch sotto il portico, pic nic all’aperto, semplice ingresso alla villa o aperitivo gourmet: scegli la modalità di partecipazione che preferisci e festeggia una giornata primaverile all’insegna del relax e del divertimento in compagnia di chi ami. L'appuntamento è per lunedì 2 aprile 2018.

Pasquetta in Villa Foscarini Rossi

Mercatino di Pasqua a Mestre

Da lunedì 26 a giovedì 29 marzo 2018, tutte le mattine dalle 10 alle 12 e tutti i pomeriggi dalle 15 alle 18, sarà aperto il mercatino di Pasqua alla Casa del Volontariato in via Brenta Vecchia 41 a Mestre (DETTAGLI).

La Pasqua dei bambini

All'Hard Rock Cafe Venezia torna l’atteso appuntamento dedicato alla Pasqua per le famiglie. Il Cafe di Bacino Orseolo, venerdì 30 Marzo 2018 dalle 9.30, apre le porte a grandi e piccini per "la Pasqua dei Bambini", la festosa colazione pasquale a base di magia, creatività e gusto (DETTAGLI).

Pasquetta in villa Foscarini Rossi, 2 aprile 2018

Per grandi e piccini

Per i più piccoli il giardino della villa sarà il posto ideale per giocare, correre e divertirsi grazie al servizio di animazione attivo tutto il giorno e l’occasione perfetta per partecipare a una divertentissima caccia al tesoro alle 15. Per gli adulti invece, dalle 12 in poi, ci sarà la possibilità di partecipare a delle visite guidate gratuite al Museo della Calzatura. Tutto il giorno, si potrà gustare del buonissimo gelato artigianale.

Le opzioni

Se decidi di partecipare al Monday Brunch dalle 12 alle 15, potrai gustare sotto il portico della villa un ricco buffet dolce e salato organizzato da Maison Food al prezzo di 28 euro a persona per gli adulti e 15 a persona per i bambini dai 4 ai 12 anni. Se preferisci i pic nic all’aperto, con il Garden pic nic potrai decidere tra il solo ingresso alla villa con il vostro cestino da pic nic dalle 11 alle 21, al prezzo di 7 euro a persona. Ingresso e cestino da pic nic per il pranzo acquistato in villa, dalle 11 alle 15 al prezzo di 15 euro a persona. Per i più mondani invece, aperitivo con cicchetti & pizza gourmet dalle 17.30 alle 21, al prezzo di 15 euro a persona.

Jesolo

Per questo fine settimana sono stati aperti 78 hotel (con una disponibilità di circa 8 mila posti letto), quasi quanti lo scorso anno (furono 82). La spiaggia, con il bel tempo, favorisce le presenze sulle spiagge.

