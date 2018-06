Il clochard Pasquale vittima di aggressione: picchiato a sangue davanti alla stazione

Un agguato ai danni di Pasquale Aita, senzatetto molto conosciuto a piazzale Roma, che qualche giorno fa sarebbe stato vittima di una violenta aggressione. Picchiato a sangue e lasciato a terra. Il tutto - riporta La Nuova Venezia - sarebbe avvenuto mercoledì scorso, in serata, mentre Pasquale stava passando davanti alla stazione Santa Lucia. E' stato lui a raccontare l'accaduto, spiegando che a un certo punto si è ritrovato circondato da quattro stranieri. Bengalesi, a suo dire.

L'aggressione

Qualche scambio di frasi e poi il gruppetto sarebbe passato all'attacco, forte della superiorità numerica. Pasquale, nonostante non sia proprio un tipo mingherlino (e non nuovo a zuffe più o meno violente), non ha potuto difendersi di fronte a un'aggressione del genere. I quattro lo avrebbero malmenato per cinque minuti, uno di loro addirittura cercando di colpire la vittima con un martello. Dopodiché se ne sono andati e il senzatetto è rimasto lì, contuso e sanguinante.

All'ospedale

Qualcuno lo ha visto in quelle condizioni e lo ha soccorso: ha riportato diverse ferite, tra cui una al labbro che poi è stata curata con dei punti di sutura all'ospedale dell'Angelo. Secondo Pasquale, i suoi aggressori sarebbero i "boss" del giro di portabagagli abusivi che operano nell'area, con i quali avrebbe già avuto screzi in passato. Un'ipotesi, però, difficilmente verificabile.