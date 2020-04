«A scanso di equivoci, i negozi di alimentari devono restare chiusi a Pasquetta»

La specifica è arrivata questa mattina dal presidente della regione Luca Zaia, nel corso del punto stampa quotidiano dalla sede della protezione civile di Marghera. Ed è stata seguita da un'ordinanza integrativa: a scanso di equivoci, i negozi di generi alimentari, oltre a dover mantenere le serrande abbassate domenica 5 e 12, dovranno rimanere chiusi anche il giorno di Pasquetta, lunedì dell'Angelo.

Riapertura graduale

«Per quanto riguarda i florovivaisti - ha sottolineato il governatore - confermo che i punti vendita devono rimanere chiusi: è vero che c'è un'incongruenza rispetto a quanto deciso a livello nazionale, ma non è un motivo inderogabile per uscire di casa. Ieri sera sono stato in videoconferenza col premier Giuseppe Conte, sono convinto che la riapertura sia necessaria e tifo per la riapertura ma sarà graduale e deve essere assolutamente convalidata a livello nazionale dal comitato scientifico. Ho confermato che stiamo redigendo un piano per la riapertura, ma essendo appunto una decisione che deve essere presa a livello nazionale siamo disponibili a metterlo a disposizione per eventuali suggerimenti o implementazioni»