Auchan a Conad, Regione e sindacati portano la vertenza al Mise

Incontro in Regione, mercoledì, per la vertenza relativa al passaggio di Auchan a Conad, convocato dall’assessore al Lavoro Elena Donazzan su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria. I rappresentanti sindacali hanno espresso, all’unità regionale di crisi, la preoccupazione in merito al processo di acquisizione da parte di Conad dei punti vendita ex marchio Auchan. Già avviato un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).

Responsabilità

«Scarsa informazione, mancanza di conoscenza dei processi di assorbimento dei punti vendita», secondo le sigle sindacali, che hanno indetto uno sciopero nazionale il 30 ottobre scorso. In Veneto sono coinvolti 1500 dipendenti. Tutte le organizzazioni sindacali di categoria hanno condiviso la necessità di chiedere a Conad, al tavolo ministeriale, «una assunzione di responsabilità nella gestione del delicato processo di acquisizione, al fine della maggior tutela occupazionale possibile».