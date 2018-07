Lavori in A4: chiusura sabato notte in direzione Trieste e deviazione in tangenziale

Passante di Mestre chiuso in direzione Trieste sabato notte per lavori in carreggiata est. Si conclude così nel fine settimana la parentesi di manutenzioni necessarie e programmate in A4, iniziata tra il 7 e l’8 luglio scorso. In questo caso la chiusura interesserà il traffico in direzione Trieste nella notte tra il 14 e il 15 luglio, dalle 22 di sabato alle 7 di domenica. In questa fascia oraria il traffico sarà deviato all’altezza di Dolo sulla carreggiata est della A57-Tangenziale di Mestre.

In caso di rallentamenti e incolonnamenti, gli utenti saranno informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona e sarà garantito anche il servizio di segnalazione “coda” previsto dal piano operativo per l’esodo estivo.