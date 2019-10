Passante chiuso nel weekend, ecco quando

Anche questo fine settimana le 6 piste manuali della stazione di Venezia Est sulla rete autostradale di Autovie Venete saranno presidiate da esattori per smaltire più rapidamente i transiti in arrivo dalla A4. In questo week end, infatti, sarà nuovamente chiuso il Passante di Mestre in direzione di Milano e quindi il traffico verrà ancora dirottato sulla A57.

Passante chiuso

La chiusura sarà attivata alle 22 di venerdì 4 e durerà fino alle 6 di lunedì 7 ottobre. Il tratto autostradale verrà chiuso in direzione Milano e il traffico in A4 deviato, all’altezza di Quarto d’Altino, sulla carreggiata ovest della A57-Tangenziale di Mestre attraverso l’uscita obbligatoria verso la stazione autostradale di Venezia est. Regolare invece il traffico in direzione Trieste.

La chiusura consentirà a Cav di concludere un pacchetto di lavori di manutenzione, sfruttando il by-pass rappresentato dalla tangenziale di Mestre.