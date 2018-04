A Marghera la passeggiata di quartiere: "I soldi ci sono solo per mettere reti e cancelli"

"Marghera non è periferia", questo lo slogan della prima passeggiata di quartiere organizzata dal centro sociale Rivolta e dall'Assemblea sociale per la casa. Si sono ritrovati alle 16 in piazzale Giovannacci gli attivisti, obiettivo quello di mettere in luce le problematiche che attanagliano la città giardino, tra abbandono, tagli a servizi e welfare e assenza di politiche sulla residenza. Decine i presenti all'iniziativa.

"Avanti grazie a chi si attiva"

"A Marghera viviamo e facciamo attività - hanno spiegato gli attivisti prima di mettersi in movimento - Se si va avanti è solo grazie alle persone che si attivano sul territorio per fare solidarietà, per rivendicare un modello di vita che non sia quello degli spazi vuoti. Quello che vogliamo evidenziare sono i veri problemi: l'abbandono, gli spazi prima vivi lasciati ora vuoti". L'attenzione è stata posta sull'utilizzo che le attività del territorio potrebbero farne di quegli spazi, per organizzare eventi e far rivivere la città. "Ma a Marghera, - hanno continuato - ancora in attesa di bonifiche, i soldi si trovano solo per mettere reti e cancelli. Noi questi spazi li vogliamo, abbiamo bisogno di un welfare cittadino, di servizi".

"Buchi neri"

Nel mirino, quindi, gli spazi pubblici e privati lasciati per troppo tempo alla mercé del tempo e dei senzatetto: "Potrebbero diventare risorse - sottolineano - Centinaia di alloggi pubblici di Ater e Comune sono lasciati sfitti. Servizi essenziali per contrastare la marginalità e la povertà sono ridotti all'osso dalle logiche dei tagli al welfare".