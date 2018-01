Acqua alta in arrivo, Brugnaro: "Ho chiesto a Veritas di anticipare la posa delle passerelle"

Acqua alta, anche se non eccezionale, ma assenza di passerelle a San Marco. Risultato: disagi per i fedeli che hanno partecipato alla Messa dell'1 gennaio in Basilica e per i turisti che intendevano visitare il salotto buono della città. Uno scenario virtualmente inevitabile, visto che in occasione di Capodanno le passerelle possono costituire un insidioso ostacolo per il deflusso della folla e per la gestione di eventuali emergenze.

Passerelle già posizionate il 3 gennaio

Per questo motivo, come ogni anno, le strutture sarebbero dovute tornare a fare capolino in piazza San Marco la mattina del 5 gennaio (su disposizione del dirigente della Protezione civile anche nel 2018 era prevista la deroga del servizio di posa delle passerelle fino al 4 gennaio compreso). Vista la situazione, però, in virtù delle previsioni meteo, il sindaco Luigi Brugnaro ha chiesto agli operatori di Veritas di ripristinare il servizio già dalla mattina di mercoledì 3 gennaio. Obiettivo creare meno disagi possibili a residenti e lavoratori. L'azienda si è impegnata anche a garantire gli sbarchi dai pontili Actv già da martedì 2 gennaio, anche attraverso servizi in orario notturno.

"Grazie agli operatori Veritas"

“Nonostante le difficoltà operative del periodo dovute alla festività del Capodanno – spiega il primo cittadino – ho chiesto a Veritas uno sforzo ulteriore per non creare disagi a chi vive e lavora a Venezia. Un doveroso segno di attenzione per tutta la cittadinanza

. Colgo l’occasione – prosegue il titolare di Ca' Farsetti – per ringraziare tutti gli operatori che sono attivi in queste giornate di intenso lavoro e che hanno condiviso l’urgenza di un servizio ulteriore a fronte delle previsione di alta marea dei prossimi giorni".