Fermato per un controllo, in macchina 50 pastiglie di ecstasy: 22enne denunciato

Quando ha accostato, di fronte ai carabinieri si è mostrato nervoso. Per questo loro hanno deciso di andare a fondo, perquisendo anche la sua auto. E all'interno ci hanno trovato, nascoste nell'abitacolo, 50 pasticche di ecstasy. È scattata la denuncia per un 22enne di Fossalta di Piave, fermato nei giorni scorsi da una pattuglia a Musile di Piave mentre viaggiava in auto insieme a due amiche.

La perquisizione è proseguita anche nel suo appartamento, dove è stato trovato un bilancino di precisione. Nel corso della stessa serata, poi, i militari hanno trovato nascoste tra una siepe nei pressi della stazione ferroviaria di San Donà dieci dosi di eroina, del peso complessivo di circa sette grammi, che sono state sequestrate. Sono in corso le indagini per risalire al pusher che le aveva nascoste.