Carico-scarico in prossimità dell'imbarcadero: "È troppo pericoloso, si rischia la disgrazia"

Ne danno l'allarme i portavoce dei motoscafisti iscrittti a Confcommercio Ascom Venezia Valter Cici e Daniele Focardi. La situazione al pontile di carico e scarico sulla fondamenta della stazione è di pericolo, con piccoli incidenti già occorsi: la vicinanza degli imbarcaderi Actv allo stazio, come sottolineato dall'associazione, crea infatti problemi di manovra per la scarsa visibilità in uscita, sia per i tassisti che per i comandanti dei vaporetti.

"Dal Comune nessuna risposta"

"I consorzi hanno scritto più volte al Comune spiegando le difficoltà dei lavoratori e la possibilità che potesse accadere il peggio, - spiegano Cici e Focardi - proponendo quindi di poter spostare il pontile di fronte alla ferrovia, dove era già stato posizionato un periodo in occasione del riordino della riva. Ma finora nessuna risposta dall'amministrazione".

Problema portabagagli bengalesi

Altra situazione finita sotto la lente d'ingrandimento quella creata dai facchini ambulanti, i più di nazionalità bengalese, oramai una quarantina appostati ai piedi della scalinata di accesso alla stazione di Santa Lucia. "Per questo servizio chiedono dai 5 ai 10 euro a bagaglio - continuano - ma senza specificare che il pagamento è solo per il trasporto della valigia. Hanno una scritta ingannevole 'Porter service hotel taxi' - spiega Cici - perché così il cliente pensa che sia un unico servizio. Ci è capitato in più occasioni che una volta arrivati in albergo, il turista ci abbia detto meravigliato che avesse già pagato il taxi al portabagagli e non abbia saldato quindi la corsa".