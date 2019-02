Investimento a Portogruaro: la nuova perizia dà ragione all'anziana travolta

Una anziana disabile, Linda Anese, travolta e uccisa a Summaga di Portogruaro. L'impatto risale al 2016, un investimento che costò la vita all'84enne. Ma la quarta udienza al tribunale di Pordenone, mercoledì, a seguito di una nuova perizia disposta dal giudice, ha stabilito che la donna aveva ragione. La sua carrozzina poteva circolare su quella strada.

Le verifiche

La nuova consulenza tecnica ha di fatto confermato che «il sinistro si sarebbe potuto evitare se solo l’imputato fosse stato più attento alla guida e avesse mantenuto una velocità, seppur contenuta entro i limiti, tale da evitare di investire la malcapitata». Il perito ha anche chiarito un altro punto molto discusso fin dall’avvio del processo, e quanto mai decisivo per stabilire le giuste responsabilità: se la signora Anese poteva circolare lungo quel tratto di strada, seduta sulla propria carrozzina. «Non vi è dubbio che la carrozzina non possa essere definita “veicolo”, in quanto ausilio per persone disabili - ha chiarito in maniera definitiva il tecnic -. La signora Anese, pertanto deve essere considerata un pedone e, come tale, ammessa alla circolazione lungo quel tratto di strada extraurbana perché dotato di banchina». «Questa perizia conferma la tesi disposta dai nostri consulenti tecnici fin dai primi giorni dopo l’incidente - spiegano Ketty Tesolin e Luca Infanti di Giesse Risarcimento Danni Portogruaro -, confidiamo pertanto che il giudice confermi al più presto le responsabilità già ravvisate per questo tragico incidente».