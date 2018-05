Disposta la perizia per Valentina D'Oria, morta in un incidente stradale lungo il Passante

Sarà una perizia a stabilire la dinamica dell'incidente mortale in cui ha perso la vita Valentina D'Oria, 28 anni, avvenuto il 12 maggio lungo il Passante di Mestre. Sarà conferito mercoledì 23 maggio, alla cittadella della giustizia di Venezia, l’incarico per l’accertamento tecnico non ripetibile. La ragazza, di Frattaminore, in provincia di Napoli, viaggiava su una Fiat Panda assieme ai genitori e alla sorella (era quest'ultima a guidare) in direzione Gorizia, per la festa della prima comunione della figlia del fratello.

Lo schianto

Superato il casello di Spinea e il sottopasso “Miranese”, la loro auto è stata tamponata con violenza da una Nissan Qashqai condotta da una trentunenne di nazionalità dominicana residente a Malo, nel Vicentino: l’impatto è stato terribile, l’utilitaria è si è capottata finendo ruote all’aria contro il guardrail della corsia d’emergenza. Purtroppo per Valentina non c’è stato nulla da fare. Gravi lesioni anche per i genitori, entrambi ancora ricoverati all’Angelo di Mestre, meno serie le condizioni per la sorella, politraumatizzata ma dimessa. Per fissare i funerali di Valentina, la famiglia attende il miglioramento delle condizioni di salute dei genitori.

Accertamenti

I familiari si sono rivolti a Studio 3A, società specializzata nella valutazione di responsabilità. Il Pm della Procura di Venezia, Carlotta Franceschetti, ha aperto un procedimento penale per omicidio stradale e, anche alla luce del rapporto degli agenti della polstrada di Mestre, ha iscritto nel registro degli indagati la conducente del Qashqai. Il sostituto procuratore, che non ha ritenuto necessaria l’autopsia sulla salma, ha disposto la perizia cinematica per fugare ogni dubbio sulla dinamica dell’incidente.