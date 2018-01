Indagini nel campo di Conetta, possibili "creste" sui soldi acquisiti per fornire i servizi

"Stiamo anche valutando se ci sia stato un guadagno illecito nell'erogazione dei servizi d'ospitalità". Il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, venerdì mattina è tornato a parlare in merito alle perquisizioni che sono scattate all'alba di giovedì all'interno dell'ex base Nato di Conetta, dove sono ospitati poco più di 700 richiedenti asilo. Nel mirino è finita la cooperativa che gestisce l'ospitalità nella struttura, la padovana Edeco, con sede a Battaglia Terme. Giovedì i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Venezia hanno acquisito documentazione negli uffici della società, nelle abitazioni dei 4 indagati (figure apicali della Edeco) e anche nella sede della Prefettura di Venezia, dove risultano 2 indagati per rivelazione di segreto d'ufficio.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Verifiche sull'esecuzione degli accordi

In sostanza la Procura indaga su presunte "soffiate" riguardo l'eventuale imminenza di controlli a sorpresa disposti da Ca' Corner all'interno di Conetta: "Stiamo valutando le modalità di esecuzione dei contratti che chi gestisce Conetta ha stipulato con lo Stato italiano tramite la Prefettura - ha spiegato Cherchi - Stiamo valutando come è stato applicato quel contratto e se sono stati rispettati tutti gli elementi che dovevano essere rispettati". Si indaga per il reato di associazione a delinquere nella frode in pubbliche forniture: "Analizzeremo la documentazione raccolta con le perquisizione - ha continuato il procuratore capo - andremo a vedere cosa è stato fatto e cosa non è stato fatto. E controlleremo anche i conti e se ci sia stato un guadagno illecito".

Contatti tra funzionari della prefettura e gestori

L'inchiesta, secondo Cherchi, sarebbe scaturita da alcune segnalazioni di polizia giudiziaria: "La morte di Sandrine Bakayoko è una fattispecie diversa rispetto a quella per cui ora stiamo procedendo - ha concluso il numero uno della Procura lagunare - stiamo accertando i contatti avuti tra i funzionari della Prefettura e i gestori del campo di Cona. Non ci sono ipotesi di pilotaggio di appalti e nemmeno è emerso che possa esserci una 'talpa' a Ca' Corner. Anzi, il prefetto Carlo Boffi ha collaborato alle attività d'indagine". In sostanza si sta passando ai raggi X l'appalto assegnato alla Edeco, all'interno del quale erano messi nero su bianco tutti i servizi da erogare a fronte di un corrispettivo economico fornito dalla Prefettura. Forse qualcosa non è andato come doveva andare.